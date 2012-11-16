ЗМІ: сьогодні Ізраїль розпочне наземну операцію в секторі Газа

Загалом на місто було скеровано три ракети, повідомляє Associated Press. Одна з них впала в південних передмістях Тель-Авіва, ще дві, імовірно, в море. "Ісламський джихад" заявив, що використовував для обстрілу ракету Фаджр-5.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, це перший наліт на Тель-Авів з 1991 року.

З 14 листопада на територію Ізраїлю потрапило 274 ракет з Гази, ще 112 були перехоплені протиракетною системою "Залізний купол". Про це повідомляє AFP з посиланням на офіційні джерела. У результаті авіаударів в Ізраїлі троє людей вбито, постраждали дев'ятнадцять, зокрема троє військових.

Натомість на території Гази, за даними ХАМАС, від обстрілів за останню добу загинули шістнадцять осіб і ще близько 150 постраждали.

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Увечері 15 листопада ізраїльська влада заявила про можливий початок наземної операції на кордоні з Газою. Військові повідомили про готовність задіяти 30 тисяч військовослужбовців з резерву, щоб "бути готовими до будь-якого розвитку подій". Як заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу "Ізраїль, як і раніше, робитиме все необхідне для захисту своїх жителів", цитує Лента.ру.

Ізраїльські телеканали повідомили, що наземна операція очікується в п'ятницю 16 листопада.