Міноборони готове направити до Афганістану військових...

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО виступає за направлення українських військових до Афганістану для виконання гуманітарних, але не бойових завдань.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це він заявив сьогодні у Брюсселі.

“Я особисто, як міністр оборони України, проти направлення до Афганістану бойових підрозділів, які брали б участь у виконанні бойових завдань. При цьому остаточне рішення має право приймати Президент і Верховна Рада України”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як зазначив керівник військового відомства, така його позиція грунтується на історичних обставинах наявності в Україні значної кількості людей, які постраждали від війни в Афганістані 1979-1989 роках, а також з урахуванням реальних загроз, які існують у цій країні.

За його словами, з огляду на дійсно складну ситуацію, яка склалася у Афганістані, а також з урахуванням того, що ця країна потребує міжнародної допомоги, Міністерство оборони готове внести пропозиції щодо направлення до Афганістану військових фахівців для виконання гуманітарних завдань. Насамперед, мова йде про військових медиків, інженерів, фахівців у системі управління повітряним рухом, викладачів, інструкторів, фахівців технічного профілю, які можуть налагоджувати ремонт та обслуговування техніки радянського виробництва.

“Це буде реальна допомога, яку Україна здатна надати. І я думаю, що наше суспільство підтримає такий крок. Тому що перспектива розвитку двосторонніх відносин між Україною і Афганістаном є досить великою”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він також додав, що Україна не ізольована від Афганістану і його труднощі торкаються також і нас. “З території цієї країни цілим потоком транзитом через Україну у Західну Європу йде великий обсяг наркотичних речовин. Це є великою проблемою, яку треба вирішувати. Треба в Афганістан принести спокій, створити робочі місця. Якщо ми цього не зробимо, наша молодь буде відчувати на собі наслідки такої бездіяльності”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі українська військова делегація на чолі з А.ГРИЦЕНКОМ бере участь у засідання Комісії Україна-НАТО та Ради євроатлантичного партнерства (РЄАП) на рівні міністрів оборони.

Під час засідання РЄАП керівники військових відомств країн-членів і партнерів Альянсу обговорюють хід проведення операцій під егідою НАТО, зокрема, в Афганістані (ISAF), Косовому (KFOR) та у Середземному морі (“Активні зусилля”), а також участь в цих операціях країн-партнерів альянсу.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК на прес-конференції в Софії за підсумками засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ повідомив, що під час засідання комісії проводилися консультації щодо можливого залучення України до участі в операції в Афганістані.

29 травня А.ГРИЦЕНКО висловив думку, що до Афганістану можуть бути направлені невеликі групи по 3-5-10 військовослужбовців.