У Росії, Бразилії, Китаї та Індії очікується зростання цін на продукти

Високі ціни на продукти харчування в Росії, Бразилії, Індії та Китаї, ймовірно, збережуть інфляційний тиск на максимальному рівні, що в результаті позначиться і на цінах на інші товари та послуги. Про це повідомив сьогодні найбільший в США інвестиційний банк Goldman Sachs. Аналітики банку чекають, що структурні чинники, які впливають на подорожчання продуктів харчування в так званих країнах BRIC (Brasil, Russia, India and China - Бразилія, Росія, Індія і Китай), включаючи високі податки і попит на альтернативні джерела енергії, дадуть підтримку зростанню цін на пшеницю, м`ясо, яйця й молочні продукти.

Goldman Sachs вказує на те, що базові ціни на сільськогосподарські продукти за останні місяці різко зросли на і розвинених ринках, і на ринках, що розвиваються. Зокрема, в США та Європі пшениця подорожчала більш, ніж удвічі, досягнувши рекордного рівня у зв`язку з тим, що ціни на зерно штовхає поєднання великого світового попиту - особливо в Азії - і занеспокоєння щодо погоди. Крім того, зерно також дедалі частіше використовується для виготовлення біологічного палива.

Експерти інвестбанку наголошують, що на сьогодні високі ціни на продукти харчування трохи прискорюють інфляцію, незважаючи на те, що вони починають впливати на інші споживчі товари та послуги. Goldman Sachs також зазначив, що центральні банки Китаю, Бразилії та Індії вже озвучили побоювання щодо подальшого впливу високих цін на продукти харчування, а президент Росії Володимир Путін на початку цього місяця повідомив, що країна відчуває вплив високих міжнародних цін на продукти харчування, після того, як чиновники визнали, що рівень інфляції цього року може перевищити 10%.

На думку експертів, інфляція цін на продукти харчування нині помітна на багатьох ринках, що розвиваються, включаючи країни BRIC. Так, у Китаї інфляція в серпні ц.р. становила 18% у річному обчисленні - максимальний рівень за 10 років. Водночас Goldman Sachs вказує і на те, що, якщо інфляція буде обмежена, сільськогосподарські доходи зростуть завдяки високим цінам на продукти харчування, особливо в Індії і Китаї, де в секторі зайнята велика кількість робочої сили, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.