Турецька армія приведена в стан підвищеної готовності

Дислоковане в прикордонних з Іраком районах велике груповання турецької армії приведене в стан підвищеної готовності, повідомляють місцеві ЗМІ.

Уздовж кордону відмічена підвищена військова активність, зокрема, нарощується перекидання сухопутних і бронетанкових підрозділів. Пересування конвоїв здійснюється в супроводі вертольотів, передають інформагентство Dogan і газета "Міллієт".

За їх даними, в регіоні з інспекційними поїздками знаходяться головком сухопутних військ Туреччини, командувач другою польовою армією, командири підрозділів регулярної армії і жандармських військ.

Повідомляється також про те, що дислоковані в Північному Іраку вертольоти армії США активізували розвідувальні польоти вздовж кордону з Туреччиною, зазначає РІА «Новости».

17 жовтня парламент Туреччини проголосував за надання уряду країни повноважень на проведення військових дій у Північному Іраку строком на один рік для проведення операцій проти бойовиків сепаратистської Робочої партії Курдистану (РПК).

"План дій" у зв`язку з прийнятим парламентом рішенням буде обговорений на майбутньому 24 жовтня засіданні Ради національної безпеки Туреччини.

РПК з 1984 року веде озброєну боротьбу на південному сході Туреччини за незалежність курдів. Цей конфлікт забрав близько 40 тисяч життів.