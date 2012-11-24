Через кризу до Греції повернулася малярія

Необхідними є заходи з локалізації тяжкого захворювання, йдеться в оприлюдненому в п'ятницю в журналі Eurosurveillance дослідженні групи вчених з грецького Центру з контролю і профілактики захворювань.

"Очевидно, що слід посилити і зробити значно більш інтенсивним моніторинг та боротьбу з переносниками", - вважають автори дослідження.

Ендемічна малярія була знищена в Греції в 1974 році. З 1974 по 2010 рік у країні було зареєстровано 1400 випадків, але вони були "привізними" - хворі приїжджали з інших країн, де хвороба ще не подолана. З 2010 року в країні зареєстровані популяції малярійних комарів, і зафіксовано 40 випадків місцевого зараження, хоча більшість випадків захворювання, як і раніше стосуються мігрантів, переважно з Пакистану.

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Ситуація з малярією ускладнюється непростим становищем в грецькому охороні здоров'я, додає РІА "Новости". Багато людей не мають доступу до медичного обслуговування, попередило раніше в листопаді грецьке відділення організації "Лікарі без кордонів". Доктора закликали владу вкласти кошти в знищення популяцій комарів, щоб запобігти поширенню інфекційних захворювань.