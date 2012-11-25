МВС Росії скаржиться, що, громлячи протестуючих під колонією, постраждали 8 омонівців (відео)

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС Росії по Челябінській області.

Раніше у Мережі були опубліковані два відеоролики, що свідчать про численні травми у тих, кого розганяла поліція, пише Лента.ру.

На відео у людей розбиті голови та обличчя, у автомобілях вибито лобове скло.

У ході силової акції ОМОНу постраждала також правозахисниця Оксана Труфанова, яку збили з ніг ударом кийка по голові.

Поліція, у свою чергу, заявила про те, що люди, які приїхали підтримувати ув`язнених, знаходилися у стані алкогольного сп`яніння і нецензурно висловлювалися. Крім того, за деякими даними, вони кидали у ОМОН сніжки, а потім і пляшки. Також повідомлялося про спроби протаранити поліцейське оточення на автомобілі.