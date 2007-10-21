Французи розсудили подружжя Саркозі по-своєму (опитування)

Абсолютна більшість французів (89%) вважають, що розлучення президента Франції Ніколя Саркозі та його дружини Сесілії є особистою справою подружжя, як свідчать результати опитування, проведеного Інститутом громадської думки Ifop.

І лише кожен десятий респондент (11%) вважає, що розлучення голови Французької республіки - "справа публічна", оскільки "особисте життя президента стосується і французів".

Більшість опитаних (76%) також зазначили, що розлучення "не послабить" Ніколя Саркозі і ніяк не позначиться на його працездатності. Не згодні з такою думкою 21% учасників опитування - на їх думку, розлучення з дружиною негативно вплине на президента, неодмінно "послабить" його. 3% респондентам важко дати відповідь.

Дослідження Ifop проведене 18 і 19 жовтня. Опитано 964 осіб у віці від 18 років.

Роман майбутнього президента Франції Ніколя Саркозі та Сесілії почався 20 років тому, хоча пара і змогла побратися тільки 1996 року. У 1997-му в них народився син Луї, який після розлучення батьків житиме з матір`ю. У екс-першої леді Франції є ще дві доньки від першого заміжжя з тележурналістом Жаком Мартеном, а у президента - двоє синів від першого браку з Марі-Домінік Кюльолі.

РІА "Новости"