Будівельного магната заарештували за борги

Економічний прокурор звинувачує 79-річного підприємця в трьох епізодах, за якими він винен державі 1 мільйон 10 тисяч євро, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал "Скай".

Вовос походить з бідної сім'ї. Створена ним і названа за його ім'ям компанія звела багато відомих в Афінах будівель.

У власності компанії "Бабіс Вовос", згідно з інформацією з її сайту, є нерухомість загальною площею понад 200 тисяч кв. м вартістю 1,2 мільярда євро. Через кризу 2008 року у компанії почалися фінансові труднощі, і в жовтні 2012 року вона подала заяву про банкрутство.