Будівельного магната заарештували за борги
06:50, 28 листопада 2012Світ
1210 0
Грецький підприємець, власник великої будівельної компанії Хараламбос Вовос заарештований за економічні злочини.
Економічний прокурор звинувачує 79-річного підприємця в трьох епізодах, за якими він винен державі 1 мільйон 10 тисяч євро, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал "Скай".
Вовос походить з бідної сім'ї. Створена ним і названа за його ім'ям компанія звела багато відомих в Афінах будівель.
У власності компанії "Бабіс Вовос", згідно з інформацією з її сайту, є нерухомість загальною площею понад 200 тисяч кв. м вартістю 1,2 мільярда євро. Через кризу 2008 року у компанії почалися фінансові труднощі, і в жовтні 2012 року вона подала заяву про банкрутство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter