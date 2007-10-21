Спецслужби зірвали замах на прем`єр-міністра Ізраїлю

Спецслужби запобігли замаху на прем`єр-міністра Ізраїлю Ехуда Ольмерта, який планувалося здійснити 6 серпня.

Як повідомив начальник Служби загальної безпеки (ШАБАК) Юваль Діскін, палестинські терористи збиралися напасти на кортеж прем`єра в Ієрихоні, куди Ольмерт прямував на переговори з головою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, пише газета Haaretz.

За словами Діскіна, замах готували бойовики руху ФАТХ. Ізраїль передав палестинцям інформацію про терористів, після чого палестинські спецслужби заарештували декілька підозрюваних. Ще декількох чоловік затримали ізраїльські військові під час операцій на Західному березі.

Діскін повідомив, що минулого тижня заарештовані палестинцями бойовики були звільнені, хоча на допитах вони зізналися у причетності до підготовки теракту. За даними Haaretz, ізраїльський уряд заявив офіційний протест палестинській адміністрації.

Лента.ру