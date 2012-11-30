Палестину визнано державою-спостерігачем ООН

Рішення про підвищення статусу Палестини було прийнято Генеральною асамблеєю ООН.

"За" проголосували 138 країн, включаючи Росію, Францію та Китай; дев'ять держав, у тому числі США, Ізраїль, Канада і Чехія, висловилися проти. 41 учасник голосування, в тому числі Великобританія і Німеччина, утрималися.

Отримання статусу держави-​​спостерігача в ООН дозволить Палестині безпосередньо звертатися в міжнародні організації під егідою ООН. Зокрема, вона зможе подати позови проти Ізраїлю і громадян цієї країни в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Крім того, Палестина отримає офіційний статус незалежної держави, окупованої іншою країною. Цей статус, зокрема, визначить кордони Палестини: вони будуть зафіксовані по лінії розмежування, яка передувала війні 1967 року - з Східним Єрусалимом і без єврейських поселень на Західному березі.

Пряму трансляцію голосування вів телеканал "Аль-Джазіра".