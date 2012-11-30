Facebook в Таджикистані повернуть, як тільки вирішать «технічні питання»

Про це повідомив журналістам глава служби зв'язку при уряді республіки Бек Зухуров.

"Для відновлення доступу в Facebook ми повинні вирішити низку технічних питань", - сказав Зухуров, якого цитує РІА "Новости".

Він зазначив, що доступ до сайту закритий за проханням добровольців, які не мають відношення до державних структур.

"Нам, перш за все треба враховувати думку громадськості, тому що ми - співробітники на службі держави", - підкреслив він.

Служба зв'язку Таджикистану в серпні поточного року повідомила про створення групи добровільних спостерігачів, які відстежуватимуть публікації в Інтернеті, що стосуються країни, розповівши, що туди входять на добровільній основі студенти, пенсіонери, вчителі.

Всі шість інтернет-провайдерів Таджикистану і стільки ж операторів мобільного зв'язку в понеділок увечері заблокували своїм абонентам доступ до соцмережі після одержання письмового розпорядження глави служби зв'язку.

Зухуров у вівторок заявив, що представники громадськості та мешканці Таджикистану "просили закрити цей Facebook, як розсадник брехні". Він зазначив, що група добровольців неодноразово повідомляла йому про порушення в соціальній мережі.