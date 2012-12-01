Відсьогодні гастарбайтерів у Росії тестуватимуть на знання мови

Від сьогоднішнього дня громадяни України та інших країн повинні будуть підтверджувати документально знання російської мови, влаштовуючись на роботу в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний закон «Про внесення змін до статті 131 Федерального закону «Про правовий стан іноземних громадян у Російській Федерації» і статті 272 Закону Російської Федерації «Про освіту» набуває чинності 1 грудня.

«Якщо новий трудовий договір або цивільно-правовий договір на виконання робіт (надання послуг) передбачає здійснення іноземним громадянином трудової діяльності у сфері житлово-комунального господарства, роздрібної торгівлі або побутового обслуговування, цей іноземний громадянин повинен підтвердити володіння російською мовою на рівні не нижче за базовий рівень володіння російською мовою», - зазначається у документі.

При отриманні дозволу на роботу іноземець повинен підтвердити знання мови сертифікатом про проходження державного тестування з російської мови як іноземної мови, який засвідчує, що цей іноземний громадянин володіє російською мовою на рівні не нижче за базовий рівень володіння російською мовою.

Також підтвердити знання мови можна документом державного зразка про освіту, виданим на території держави, що входила до складу СРСР, до 1 вересня 1991 року. Крім того, підтвердити знання мови можна документом іноземної держави про освіту, що визнається на території Росії, якщо там є запис про вивчення його володарем курсу російської мови.

При цьому підтвердження володіння російською мовою для отримання дозволу на роботу не потрібне для іноземців, що є громадянами держав, в яких російська мова є державною (Білорусь).

Керівник робочої групи Ради при Президентові РФ з міжнаціональних відносин з розробці проекту Стратегії державної національної політики РФ В’ячеслав Михайлов вважає недоцільним вимагати від громадян України підтвердження знання російської мови.

«Чесно, я б білорусів і українців звільнив від складання іспиту з російської мови. Немає українця і білоруса, який не розумів би або не знав російську мову», - сказав він.

За словами В.Михайлова, введення такої новації для громадян України недоцільне. Він зазначив, що російська мова, хоча й не має державного статусу в Україні, але в багатьох регіонах має статус регіональної і вивчається, зокрема в західних регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Президент РФ Володимир Путін доручив федеральним і регіональним владам країни до листопада упровадити для гастарбайтерів обов'язковий іспит з російської мови, історії Росії і основ російського законодавства.

15 жовтня статс-секретар – перший заступник керівника Федеральної міграційної служби РФ Катерина Єгорова повідомила, що в Росії створено більш як 250 курсів російської мови для трудових мігрантів, які, в першу чергу, прибувають з країн СНД.

За даними Федеральної міграційної служби, до Росії приїжджає не менш як 1 мільйон трудових мігрантів з України.

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