Путін зобов'язав трудових мігрантів складати іспит з російської мови

Громадяни України й інших країн з 1 грудня повинні будуть підтвердити документально знання російської мови при влаштуванні на роботу в Росії.

Відповідний закон РФ «Про внесення змін до статті 131 Федерального закону «Про правове положення іноземних громадян у Російській Федерації» і статті 272 Закону Російської Федерації «Про освіту» підписаний Президентом РФ Володимиром Путіним і опублікований в російському офіційному виданні «Российская газета». Закон набуває чинності з 1 грудня.

«Якщо новий трудовий договір або цивільно-правовий договір на виконання робіт (надання послуг) передбачає здійснення іноземним громадянином трудової діяльності у сфері житлово-комунального господарства, роздрібної торгівлі чи побутового обслуговування, даний іноземний громадянин має підтвердити володіння російською мовою на рівні не нижчому за базовий рівень володіння російською мовою», - йдеться в документі.

При отриманні дозволу на роботу іноземець повинен підтвердити знання мови сертифікатом про проходження державного тестування з російської мови як іноземної мови і який засвідчує, що цей іноземний громадянин володіє російською мовою на рівні не нижчому за базовий рівень володіння російською мовою.

Також підтвердити знання мови можна документом державного зразка про освіту, виданим на території держави, яка входила до складу СРСР, до 1 вересня 1991 року. Крім того, підтвердити знання мови можна документом іноземної держави про освіту, що визнається на території Російської Федерації, якщо там є запис про вивчення його власником курсу російської мови.

При цьому в законі наголошується, що підтвердження володіння російською мовою для отримання дозволу на роботу не потрібне для іноземних громадян, держав, які є громадянами, в яких російська мова є державною мовою.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Президент РФ Володимир Путін доручив федеральній і регіональній владі до листопада ввести для гастарбайтерів обов'язковий іспит з російської мови, історії Росії й основ російського законодавства.

23 листопада 2011 року керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський повідомив, що громадяни України, які приїжджають працювати до РФ, будуть зобов'язані документально підтвердити знання російської мови.

15 жовтня статс-секретар – перший заступник керівника Федеральної міграційної служби Росії Катерина Єгорова повідомила, що в Росії створено більш як 250 курсів російської мови для трудових мігрантів, перш за все тих, які з країн СНД.

За даними Федеральної міграційної служби, до Росії приїжджає не менш як 1 млн. трудових мігрантів з України.