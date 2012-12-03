Під завалами автотунелю в Японії загинули 9 людей

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, внаслідок НП зі стін і стелі тунелю впали понад 150 бетонних плит. Під завали потрапив відрізок тунелю довжиною понад 100 м. Всередині виявилися заблоковані кілька автомобілів, один з яких спалахнув. Двоє людей зазнали травм, проте змогли самостійно вийти з тунелю, після чого їх відправили до лікарні.

Рятувальники протягом кількох годин не могли розпочати розбір завалів через сильне задимлення, а також велику довжину тунелю - 4,7 км.

Керівництво компанії-оператора автомагістралі вже вибачилося у зв'язку з трагедією. Воно також зазначило, що в ході планової перевірки тунелю у вересні цього року не було виявлено ніяких дефектів або порушень безпеки.

Ведеться розслідування причин того, що сталося - вже висловлено версію, за якою впала одна з колон, що підтримують бетонні плити на стінах і стелі, викликавши ланцюгову реакцію на великій ділянці магістралі.

Нагадаємо, за даними місцевих правоохоронних органів, трагедія сталася в неділю вранці в тунелі Сасаго в префектурі Яманасі (центральна частина головного японського острова Хонсю) на ділянці великої магістралі, яка поєднує Токіо з містом Нагоя.