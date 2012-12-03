Герцог і герцогиня Кембріджські Вільям і Кетрін чекають первістка

Представник королівського двору повідомив, що Кейт була доставлена в лікарню після нездужання вранці і залишиться там упродовж декількох днів, передають «РІА Новости».

Королева Єлизавета II та інші члени королівської сім'ї висловили «велику радість» у зв'язку з довгоочікуваними новинами. Пару у Twitter'і привітав і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який написав, що Кейт і Вільям «стануть прекрасними батьками».

Вільям і Кетрін, яким зараз по 30 років, одружилися в квітні 2011 року. Пряму трансляцію їхнього одруження дивилися понад 26 мільйонів телеглядачів.