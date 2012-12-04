У Кремлі Путіну розробили новий образ

Замість міцного чоловіка середніх років В.Путін постане перед телеглядачами як мудрий патріарх російської політики.

Інформація про плани кремлівської адміністрації міститься в доповіді для одного з губернаторів. На думку авторів , влада РФ побоюються чуток про недієздатність Володимира Путіна.

У листопаді 2012 р., зауважує РосБізнесКонсалтинг, в ЗМІ потрапила інформація про проблеми зі здоров'ям, які має російський лідер. Про те, що глава держави час від часу почувається зле, розповіли журналістам його колеги - президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем'єр Японії Єсіхіко Нода.

За даними доповіді, риси нового образу В.Путіна стануть помітні вже в найближчому Посланні до федеральних зборів. Слідом оновлений імідж президента буде використаний для потреб партійного будівництва, в якому особливу увагу приділять Загальноросійському народному фронтові.

У доповідній записці обговорюється можливість того, що В.Путін продовжить, зокрема і публічно, виконувати роль арбітра між силовою і ліберальною групами впливу в Кремлі.