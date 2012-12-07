Саакашвілі випустив 250 ув’язнених

Про це повідомила голова Комісії з помилувань при президентові Елену Тевдорадзе.

За її словами, помилувані вийдуть на волю найближчим часом. При цьому імен помилуваних вона не назвала.

Напередодні парламент Грузії ухвалив постанову, якою 190 ув’язнених назвав «політичними в’язнями», а ще 25 осіб, які нині живуть за кордоном, – «політичними вигнанцями».

Як заявила голова парламентського комітету з прав людини Ека Беселія, вже розробляється закон про амністію, і за ним визнані політв’язнями будуть амністовані.

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Значне число людей із парламентського списку – колишні грузинські посадовці, які були засуджені за кримінальними звинуваченнями після приходу до влади в січні 2004 року М.Саакашвілі і його партії «Єдиний національний рух».

Нині ця партія в опозиції, а в новому парламенті переважають представники раніше опозиційної коаліції «Грузинська мрія». Тим часом нині у Грузії розгортаються кримінальні процеси і звинувачення проти посадовців влади М.Саакашвілі, що їх прихильники президента називають політичними переслідуваннями, передає «Радіо Свобода».