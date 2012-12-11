Польські прикордонники затримали сімох українців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Польської прикордонної служби, більшість затриманих перебували на території цих держав на підставі виданих їм робочих віз, але насправді вони приїхали з іншою метою, що є порушенням законодавства.

Один українець перетнув кордон Польщі на підставі паспорта, в якому він змінив свої дані, оскільки йому заборонено перебувати на польській території.

Його затримали та утримуватимуть у спеціальному центрі для іноземців, поки він не буде видалений із Польщі у примусовому порядку.