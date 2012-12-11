Польські прикордонники затримали сімох українців
12:16, 11 грудня 2012Світ
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П'ятьох громадян України затримали на південному заході Польщі, двох - у Німеччині спільною польською-німецькою групою прикордонників.
Українці мали робочі візи
Як повідомили УНІАН у прес-службі Польської прикордонної служби, більшість затриманих перебували на території цих держав на підставі виданих їм робочих віз, але насправді вони приїхали з іншою метою, що є порушенням законодавства.
Один українець перетнув кордон Польщі на підставі паспорта, в якому він змінив свої дані, оскільки йому заборонено перебувати на польській території.
Його затримали та утримуватимуть у спеціальному центрі для іноземців, поки він не буде видалений із Польщі у примусовому порядку.
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