Американські ВПС запустили на орбіту безпілотний космічний апарат

ВПС США у вівторок знову запустили безпілотний космічний апарат, який за конструкцією нагадує американський шаттл в мініатюрі, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство АР.

Безпілотник X-37B, що виведе на орбіту ракета-носій Atlas 5, стартував з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. X-37B - другий апарат цього типу.

Перший такий безпілотник був запущений в космос навесні 2010 року і повернувся на землю після 270-денного перебування на орбіті.

Запущений сьогодні X-37B раніше виходив у космос у березні 2011 року і провів на орбіті більше року. Подробиці запуску апарату та деталі місії засекречені, проте на думку ряду експертів аерокосмічної галузі, апарат несе на борту прилади для здійснення різних видів розвідки, передає агентство.