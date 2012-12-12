У польському сеймі готується засудження акції "Вісла"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, до парламентської комісії з питань національних та етнічних меншин надійшов проект заяви, у якому нижня палата парламенту Польщі - Сейм - пропонує надати політичну оцінку акції «Вісла». У 2012 році виповнилися 65 років від проведення акції, у рамках якої уряд комуністичної Польщі депортував з етнічних земель понад 140 тисяч українців. Ініціатор розгляду цього питання - Мирон Сич, єдиний українець серед депутатів Сейму.

Комісія 6 грудня ухвалила проект заяви, і наступним етапом є її розгляд у Сеймі.

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«Польський парламент вважає, що акція "Вісла" була порушенням основних прав людини. Під час цієї акції застосовано принцип тоталітарної системи про колективну відповідальність, яка ніколи не може бути основою для політики демократичної держави», - йдеться у проекті заяви.

Автори заяви зазначають: «Заслуговує на особливе засудження переміщення близько 4 тисяч осіб до Центрального табору праці в Явожні - часто без доказів вини, а лише за національними критеріями. Переміщені перебували в таборі у вкрай важких умовах, піддавалися тортурам».

Як ідеться у повідомленні, навіть таке доволі спокійне формулювання тексту заяви (щодо акції ніде не вжито термін «злочин») викликало спротив у правих колах Польщі та серед організацій, які об’єднують поляків, вихідців із Галичини та Волині (так званих кресов’яків). Зокрема, представник кресов’яків Яцек Вільчур на засіданні парламентської комісії твердив, що операція «Вісла» була проведена в ім’я державних інтересів Польщі.

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У Центрі досліджень визвольного руху вважають неприпустимим підхід польських правих політичних сил, коли акцію «Вісла» намагаються пояснити як відплату за попередні історичні кривди з боку українців. Адже, за словами керівника Центру досліджень визвольного руху історика Володимира В’ятровича, при бажанні ці кривди (йдеться про події на Волині) теж можна представити як відплату за політику Польської держави у міжвоєнний період, і так можна безконечно провалюватися вглиб історії.

В.В’ятрович упевнений, що такий підхід може бути предметом історичних досліджень, але не політичної дискусії.

«Акція "Вісла" має бути засуджена як один із багатьох злочинів комунізму, неважливо - польського чи радянського, тим паче, що в даному випадку таки польсько-радянського. Українці і поляки - нації, які чи не найбільше постраждали від комунізму в ХХ столітті, повинні докладати спільні зусилля для того, аби дати належну історичну та правову оцінку тоталітарному режиму», - наголосив В.В’ятрович.