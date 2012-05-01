Українці Польщі вимагають від влади визнати операцію «Вісла» репресіями

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві другого Конгресу українців у Польщі, що відбувся наприкінці квітня у польському Перемишлі.

Автори заяви наголосили, що за цю операцію відповідальність несе тодішній комуністичний уряд "тоталітарної та несуверенної держави", якою була Польща.

"Хоча від цієї історичної події минуло 65 років, до сих пір не надано повної політичної та юридичної оцінки усіх наслідків акції "Вісла", - йдеться у заяві.

Українці назвали заяви представників польського Інституту народної пам'яті про відсутність підстав говорити про незаконність цієї операції такими, що суперечать логіці та відчуттю справедливості.

Від демократичної Польщі «українська спільнота очікує однозначної юридичної та політичної оцінки операції "Вісла" як репресії проти нас, базованої за етнічно-національним принципом. Ми переконані, що нелегальний характер цієї акції виникає з конституційних прав, котрі були очевидним чином порушені", - відзначено у документі.

Українці назвали "недостатніми" дії влади демократичної Польщі з відшкодування завданих втрат жертвам операції "Вісла" і закликали створити спеціальну урядову програму для вирішення цих завдань.

Довідка УНІАН. Перший Конгрес українців у Польщі відбувся в 1997 році та був присвячений 50-й річниці операції "Вісла".

Згідно з домовленостями між Польським комітетом національного визволення та урядом УРСР про взаємний обмін населенням прикордонних територій, за даними польських джерел, впродовж жовтня 1944 і серпня 1946 років у Радянську Україну було виселено понад 482 тисячі осіб. Переселення, яке мало проводитися добровільно, за свідченням істориків та його учасників, перетворилося на насильницьку акцію із застосуванням військової сили. Згодом тих українців, які ухилилися від вивезення або перебували під захистом Української повстанської армії (переважно з південно-східних районів Польщі) було депортовано з допомогою радянських, польських та чеських армійських підрозділів під час акції «Вісла», що розпочалася 28 квітня 1947 року. Її жертвами стали майже 150 тисяч українців, яких було розсіяно по північних та західних регіонах Польщі, а декілька тисяч з них стали в’язнями польського концтабору у Явожно.