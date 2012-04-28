Унікальні записи самовидців акції "Вісла" передані до України

На них зафіксовані спогади 124 українців Закерзоння (нині територія Польщі), учасників визвольного руху, підпільників ОУН та вояків УПА.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі Центру досліджень визвольного руху.

Записи передали канадський кінорежисер Мирослав Іванек та дослідник з Польщі Богдан Гук 25 квітня 2012 року.

За словами режисера М.Іванека, "це унікальна і, мабуть, найбільша збірка спогадів, які стосуються Закерзоння та подій на цій території під час та після Другої світової війни. Разом із автором цих записів паном Богданом Гуком ми приїхали до Львова, щоб передати їх Архіву Центру досліджень визвольного руху, для експозиції музею «Тюрма на Лонцького» і Центральному державному архіву зарубіжної україніки”.

“Відвідувачам Національного музею-меморіалу “Тюрма на Лонцького” буде цікаво почути живі слова очевидців подій. Торік ми демонстрували спогади дисидентів, думаю, що в кінці травня цього року на “Ночі музеїв” ви вже зможете послухати передані записи”, – зазначив директор Національного музею “Тюрма на Лонцького” Руслан Забілий.

«Аудіозаписи 124 осіб здійснювалися упродовж 15 років: з 1989 р. до 2000 р. Тривалість записів близько 400 годин, – повідомив Б.Гук. – Все починалося від записів на касети з магнітною плівкою, потім я їх оцифровував, а тепер роблю відеозаписи учасників подій на Закерзонні, які дожили до наших днів».

Оцифровані копії передано до Архіву Центру досліджень визвольного руху, а оригінали зберігатимуться у столиці України, в Центральному державному архіві зарубіжної україніки. Записи передали Український документаційний центр (Торонто, Канада) та «Об’єднання українців Закерзоння» (Канада), яке охоплює вихідців із Закерзоння та нащадків людей, депортованих під час сумнозвісної акції «Вісла», котрі із різних причин опинилися на Заході й зокрема в Канаді.