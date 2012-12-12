Путін похвалився головним досягненням Росії за останні 12 років

Президент Росії Володимир Путін вважає, що ключовим досягненням Росії за останні 12 років стала стабілізація чисельності населення, в тому числі за рахунок введення демографічних програм, і закликає представників влади дорожити такою довірою росіян, повідомляють РИА Новости.

Глава держави нагадав, що з 2000 року населення Росії щорічно скорочувалося майже на один мільйон чоловік.

"Здавалося, неможливо зупинити цю катастрофу. Демографічний прогноз звучав тоді, як остаточний вирок країні. Але нам вдалося переломити цю руйнівну конструкцію. Після запуску демографічних програм населення стабілізувалося, а починаючи з 2010 року, стало зростати. Це наше ключове досягнення", - сказав він, виступаючи з посланням Федеральним зборам.

"Кажу це не для того, щоб сказати:" Ах, які ми молодці ". Я кажу це для того, щоб зрозуміли, що люди нам повірили, розширили горизонт планування, повірили, що стабільність є головною умовою для розвитку та покращення життя. Кажу це тому, що ми повинні дорожити такою довірою і відповідати на нього своєю роботою ", - заявив президент.