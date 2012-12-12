Фюле: Ми не вводимо нових бар'єрів для України, але не йдемо на компроміси

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи у Європарламенті під час обговорення ситуації в Україні.

Він зазначив, що висновки встановлюють низку конкретних критеріїв, на базі яких ЄС оцінюватиме прогрес України в таких сферах, як виборча реформа, вирішення проблеми вибіркового використання правосуддя, а також продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.

“Дозвольте мені підкреслити, що ми не вводимо нових бар’єрів, однак, водночас, ми не ідемо на компроміси щодо наших цінностей”, - підкреслив С.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, у схвалених 10 грудня висновках щодо ситуації в Україні Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації в сфері управління державними фінансами.