Росія попередить Євросоюз, коли перекриє газ Україні
13:02, 24 жовтня 2007Світ
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Домовилися підтримувати зв`язок
|Сергій ЯСТРЖЕМБСЬКИЙ
"Є домовленість про підтримку оперативного інформаційного зв`язку між керівниками енергодіалогу. Коли виникають поточні оперативні проблеми, сторони зобов`язуються вступати в прямий контакт, інформувати один одного і вирішувати проблеми поточного характеру з постачанням і попитом на енергоресурси", – сказав помічник президента, повідомляє Газета.Ру.
Він пояснив, що створення подібного механізму відбулося з ініціативи німецького головування "слідом за відомими ситуаціями навколо постачань енергоносіїв в Україну, через Білорусію".
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