Росія попередить Євросоюз, коли перекриє газ Україні

Росія і Євросоюз домовилися про створення механізму раннього попередження в енергетичній сфері, повідомив на прес-конференції помічник президента Росії Сергій Ястржембський.

"Є домовленість про підтримку оперативного інформаційного зв`язку між керівниками енергодіалогу. Коли виникають поточні оперативні проблеми, сторони зобов`язуються вступати в прямий контакт, інформувати один одного і вирішувати проблеми поточного характеру з постачанням і попитом на енергоресурси", – сказав помічник президента, повідомляє Газета.Ру.

Він пояснив, що створення подібного механізму відбулося з ініціативи німецького головування "слідом за відомими ситуаціями навколо постачань енергоносіїв в Україну, через Білорусію".

Українська правда