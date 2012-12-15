Лідери ЄС домовился посилити військову промисловість

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вони домовилися на засіданні Європейської Ради.

“Ми хочемо, щоб безпека та оборонна політика в цілому стали більш ефективними. Це включає також наші цивільні можливості, дуже важливий аспект, а також більш систематичну співпрацю між країнами-членами щодо оборонної здатності. Ми також хочемо побачити більш сильну оборонну промисловість в Європі”, - заявив президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей після завершення засідання.

За його словами, до вересня наступного року Верховний представник ЄС разом з Єврокомісією мають підготувати пропозиції з цього питання з тим, щоб він зміг на саміті у грудні 2013 року представити свої рекомендації на базі пропозицій Комісії.