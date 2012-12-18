ЗМІ: Продажі зброї у США досягли астрономічного рівня

Як передає РІА Новости, про це пише у вівторок газета USA Today.

Як сказав Карл Дуркхеймер, власник магазину Northwest Armory в місті Портленд (штат Орегон), продажі зброї досягли "астрономічного" рівня.

"До нас приходять клієнти, які стурбовані своєю безпекою", - говорить Дуркхеймер, додавши, що у нього "немає сумніву, що (зростання) продажів пов'язане зі стріляниною в Коннектикуті.

Власник магазину Patriot Services в місті Річмонд (штат Віргінія) Джим Джарретт також повідомив про збільшення продажів. На його думку, це частково традиційне передріздвяне та передноворічне підвищення попиту, проте в основному, вважає Джарретт, на продажі вплинула трагедія в Ньютауні.

Майк Блекуелл - господар магазину Sharp Shooters в місті Лаббок (штат Техас) - розповів, що в понеділок увечері його магазин був переповнений бажаючими придбати зброю. "Ми гранично навантажені зараз", - цитує USA Today Блекуелла, який також вважає цей ажіотаж викликаний не тільки настанням Різдва і Нового року, але й "недавнім інцидентом" в Коннектикуті.

Нагадаємо, двадцятирічний Адам Ланза влаштував у минулу п'ятницю криваву бійню в початковій школі "Сенді Хук" в місті Ньютаун штату Коннектикут, застреливши 27 чоловік, з яких 20 - діти у віці від п'яти до десяти років. Мотиви цього злочину досі неясні. В країні оголошено чотириденний траур.