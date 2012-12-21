У Єгипті знову «спекотно»: влада вивела БТРи

Впродовж декількох останніх годин поліція використовувала сльозогінний газ, аби не допустити великого зіткнення між сторонами конфлікту біля мечеті "Аль-Каїд Ібрагим". Подвійні кордони сил безпеки блокували шеренги молоді з радикальних угрупувань, які намагалися пробитися на площу перед мечеттю. Декілька бронетранспортерів було виведено на александрійську набережну, щоб роз'єднати ворогуючі сторони. Кілька разів опозиціонери закидали камінням поліцейських. За даними медперсоналу швидкої допомоги, що працює біля мечеті, десятки людей зазнали поранень, в основному камінням. Близько 30 єгиптян доставлено до шпиталів міста.

Поступово прихильники ісламістських партій почали розходитися по прилеглих вулицях, де відбувалися бійки з членами молодіжних угрупувань. Навколо головної александрійської мечеті й досі зберігається напружена ситуація. Поліція залишається на місцях, готуючись до можливих заворушень, які можуть із новою силою початися після вечірньої молитви, передає РІА Новости.

Найбільші й найавторитетніші ісламістські партії Єгипту оголосили про спільне проведення сьогодні в Александрії масштабної акції "на захист мечетей та ісламських богословів". На цей заклик відгукнулися десятки тисяч їхніх прихильників, які прийшли з самого ранку до мечеті "Аль-Каїд Ібрагим". Грандіозна маніфестація ісламських сил в Александрії й зіткнення, що послідували за нею, проходять менш ніж за добу до початку другого туру референдуму щодо Конституції, яку підтримують ісламістські партії й відкидає єгипетська опозиція.