У Пакистані розлючений натовп спалив живцем осквернителя Корану

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними місцевої поліції, наступного ранку, після того, як чоловік провів ніч у мечеті одного із сіл на півдні Пакистану, там були виявлені обвуглені сторінки священних для мусульман текстів.

Дізнавшись про це, жителі села побили чоловіка, а відтак передали його поліції. Проте через декілька годин поліцейську дільницю штурмом узяв натовп з 200 людей.

Звинувачуваного в оскверненні Корану чоловіка витягнули на вулицю і спалили живцем. Близько 30 нападаючих було заарештовано, сімох поліцейських - усунено від роботи.