У Пакистані розлючений натовп спалив живцем осквернителя Корану
13:18, 22 грудня 2012Світ
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У Пакистані розлючений натовп убив мусульманина, запідозреного в тому, що він спалив Коран.
Осквернителя Корану спалили живцем / Фото: islam.ru
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними місцевої поліції, наступного ранку, після того, як чоловік провів ніч у мечеті одного із сіл на півдні Пакистану, там були виявлені обвуглені сторінки священних для мусульман текстів.
Дізнавшись про це, жителі села побили чоловіка, а відтак передали його поліції. Проте через декілька годин поліцейську дільницю штурмом узяв натовп з 200 людей.
Звинувачуваного в оскверненні Корану чоловіка витягнули на вулицю і спалили живцем. Близько 30 нападаючих було заарештовано, сімох поліцейських - усунено від роботи.
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