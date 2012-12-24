У Бразилії п'яний водій виїхав на зустрічну смугу і вбив 11 людей

За даними поліції, водій вантажівки, який виїхав на зустрічну смугу і скоїв лобове зіткнення з автобусом, був нетверезий.

У зв'язку тим, що в Бразилії щойно вступив у дію закон, що різко посилює відповідальність за керування автотранспортом у нетверезому вигляді, це ДТП отримало особливо широкий резонанс, за інформацією ІТАР-ТАРС повідомляють Vesti.ru. Раніше водій міг відмовитися від перевірки на вміст алкоголю в крові, посилаючись на статтю Конституції, відповідно до якої "всякий громадянин має право не свідчити проти себе". У цьому випадку правопорушнику загрожувало адміністративне покарання у вигляді штрафу та тимчасового позбавлення водійських прав.

Після ухвалення нового закону з'явилася можливість порушувати кримінальні справи проти водіїв, які сіли за кермо в стані сп'яніння. В якості доказів суди можуть приймати свідчення свідків, а також фотографії та відеоматеріали, зняті на місці затримання нетверезих водіїв. Керування автомобілем у п'яному вигляді в Бразилії може обернутися тюремним ув'язненням, якщо суддя вважатиме, що шофер був настільки неадекватний, що становив загрозу для оточуючих. Одночасно збільшено штраф за керування автотранспортом у стані легкого сп'яніння, якщо алкотестер виявив перевищення максимально допустимого вмісту алкоголю в організмі. У перерахунку штраф складає 950 доларів США. Крім того, порушнику доведеться розлучитися з правами не менш ніж на рік.