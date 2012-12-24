Американського сенатора-мормона заарештували за п'яну їзду

Як наголошується, сенатор був затриманий поліцейськими в одному з передмість Вашингтона, після того, як проїхав на червоне світло. Тест показав наявність у нього в крові алкоголю, після чого він був заарештований. Через кілька годин його відпустили під заставу в тисячу доларів.

Про це за інформацією Fox News повідомляє Lenta.ru.

У поліції підкреслили, що при затриманні сенатор не чинив опору і не спробував відмовитися від проходження тесту на тверезість. Датою суду над Крапо призначено 4 січня.

В офіційному зверненні Крапо приніс вибачення своїй сім'ї і своїм виборцям і повністю взяв на себе провину за подію, а також пообіцяв "вжити заходів, щоб ні за яких обставин не допустити повторення подібного".

61-річний Майкл Крапо представляє штат Айдахо в Сенаті США з 1998 року; в 2010 році він зі значною перевагою над суперниками виграв вибори втретє поспіль. До призначення в Сенат він шість років був членом Палати представників США. Як наголошується, Крапо є мормоном і протягом останніх 30 років має сан єпископа цієї церкви.