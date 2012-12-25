До Різдва американці скупили патрони на 3 роки вперед

Жителі країни стали масово скуповувати патрони для автоматичних гвинтівок.

За даними нью-йоркських видань, боєприпасів продали на три роки вперед.

Приводом для незвичайного передноворічного ажіотажу стала трагедія в початковій школі Сенді Хук, де Адам Ланза розстріляв школярів і вчителів. Він використовував саме автоматичну гвинтівку AR-15. Після цього випадку в США почалася кампанія за заборону на вільний продаж подібної зброї.

Як повідомив журналістам президент компанії з продажу зброї Піт Браунелл, продають не тільки патрони. Значно зріс попит на AR-15, АК-47 і МАС-10. Любителі автоматичної зброї побоюються, що незабаром купити їх буде неможливо.

РБК зазначає, що автоматичні гвинтівки не відносяться до засобів самооборони, а тому в США періодично вживають спроби заборонити їх вільний продаж. Однак остання заборона припинила діяти ще в 2004р., коли президентом країни був Джордж Буш-молодший, який підтримував стрілецькі асоціації країни.

У той же час захисники вільного продажу зброї заявляють, що заборонними заходами ситуацію в країні не виправиш. Вони впевнені, що автоматичні гвинтівки повинні залишатися у продажу, а уряд має посилити контроль за безпекою в освітніх установах, щоб не допустити повторення трагедії в Сенді Хук.