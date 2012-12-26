На США в Різдво обрушилися 15 торнадо: є жертви

На південні штати в ніч на Різдво обрушилися 15 торнадо, залишивши без електроенергії понад 100 тисяч осіб, повідомляє ABC News.

Торнадо пошкодили безліч будинків, повалили дерева, обірвали лінії електропередачі.

Основної шкоди завдано штатам Техас, Арканзас, Оклахома, Міссісіпі, Луїзіана і Алабама.

Американські ЗМІ повідомляють, що є загиблі і поранені в результаті природної стихії. Також торнадо стали причиною великої кількості ДТП. Так в штаті Оклахома зіткнувся 21 автомобіль.

В аеропортах скасовано понад 180 рейсів. За прогнозами синоптиків, снігові бурі й хуртовини триватимуть у регіоні ще щонайменше декілька днів.

Газета.ру