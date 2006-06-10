Разом з лідером ”Аль-Каїди” загинули його маленький син і друга дружина

Разом з лідером осередку "Аль-Каїди" в Іраку Абу Мусабом аль-Заркаві був знищений його півторарічний син, передає агентство France Presse з посиланням на родичів загиблих.

Неназваний співрозмовник, близький до сім`ї аль-Заркаві, розповів, що хлопчика народила друга дружина терориста в Сирії. Мати-палестинка переїхала туди з Йорданії, а кілька місяців тому приєдналася до чоловіка в Іраку.

Як повідомлялося раніше, в результаті авіанальоту на укриття глави "Аль-Каїди” в Іраку ввечері в середу загинула одна з його трьох дружин. Американська авіація скинула на укриття терориста дві 225-кілограмові бомби.

Тим часом американські військові розповіли, що в зруйнованому будинку аль-Заркаві знайшли багато документів і носіїв інформації, які можуть бути використані для боротьби з "Аль-Каїдою". Подробиці обшуків поки не розкриваються, але, як припускає агентство Associated Press, йдеться про комп`ютерні жорсткі диски і цифрові камери.

Крім того, під час обстеження руїн будинку приблизно за вісім кілометрів на північ від міста Баакуба виявлено кілька автоматів АК-47, гранати і гвинтівку M-16 з оптичним прицілом.

Нагадаємо, у п`ятницю родичі лідера іракської "Аль-Каїди" попросили видати його тіло для поховання відповідно до мусульманської традиції. Сім`я знищеного терориста також пообіцяла виставити проти американських сил в Іраку тисячу нових "заркаві".

Лента.ру