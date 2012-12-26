Янукович висловив співчуття Назарбаєву

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

«З глибоким сумом в Україні сприйняли звістку про катастрофу військово-транспортного літака, що призвела до людських жертв», - йдеться у співчутті Президента України.

Від імені народу України В.Янукович висловив щирі співчуття та передав слова підтримки рідним і близьким загиблих.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня поблизу аеропорту Шимкента (південь республіки) розбився відомчий літак Прикордонної служби Комітету національної безпеки Казахстану, що виконував рейс Астана-Шимкент.

На борту літака знаходилися 27 осіб, у тому числі 7 членів екіпажу. Всі загинули.

Серед жертв авіакатастрофи - директор Прикордонної служби Турганбек Стамбеков, його дружина і група офіцерів центрального апарату служби, а також військовослужбовці регіонального управління "Онтустік" ("Південь").