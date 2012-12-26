Янукович висловив співчуття Назарбаєву
Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президенту Республіки Казахстан Нурсултану Назарбаєву у зв’язку з катастрофою військово-транспортного літака в Казахстані, внаслідок якої загинули люди.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
«З глибоким сумом в Україні сприйняли звістку про катастрофу військово-транспортного літака, що призвела до людських жертв», - йдеться у співчутті Президента України.
Від імені народу України В.Янукович висловив щирі співчуття та передав слова підтримки рідним і близьким загиблих.
Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня поблизу аеропорту Шимкента (південь республіки) розбився відомчий літак Прикордонної служби Комітету національної безпеки Казахстану, що виконував рейс Астана-Шимкент.
На борту літака знаходилися 27 осіб, у тому числі 7 членів екіпажу. Всі загинули.
Серед жертв авіакатастрофи - директор Прикордонної служби Турганбек Стамбеков, його дружина і група офіцерів центрального апарату служби, а також військовослужбовці регіонального управління "Онтустік" ("Південь").