У Росії хочуть законом заборонити іноземцям критикувати владу на ТБ

У керівництві партії "Єдина Росія" підтримали звернення до тележурналіста Володимира Познера, з яким виступили представники чотирьох фракцій Держдуми РФ. За словами віце-спікера Думи і секретаря генради ЄР Сергія Неверова, які опубліковані на сайті партії, на федеральному телебаченні не повинно бути виступів іноземних громадян, які дискредитують органи державної влади.

Про намір внести в Думу законопроект, що забороняє виступи такого роду, Познеру раніше повідомили депутати Андрій Луговой (ЛДПР), Михайло Старшинов ("Єдина Росія"), Олег Денисенко (КПРФ) та Ігор Зотов ("Справедлива Росія"). Приводом послужив випуск програми "Познер" від 23 грудня. В ефірі Першого каналу ведучий розкритикував схвалену депутатами заборону на усиновлення російських дітей в США і, нібито обмовившись, назвав Державну думу "дурою". Як повідомляє Лента.ру, крім російського, у Познера є американське і французьке громадянство.

Ініціативу депутатів засудили керівник комітету Громадської палати з ЗМІ та свободи слова Павло Гусєв, голова Московської гельсінської групи Людмила Алексєєва, а також телеведучий Микола Сванідзе. Останній заявив, що депутати повинні не ображатися на "маститих журналістів", а краще обдумувати прийняті закони.

Об'єктом скандальної критики Познера став законопроект "Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ", який також відомий як "закон Діми Яковлєва" та "антімагнітський закон". Документ, схвалений Думою і Радою федерації і чекає підпису президента РФ, вважають відповіддю російської влади на прийнятий в США "закон Магнітського".