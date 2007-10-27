Туреччина звинувачує ЄС у переховуванні терористів

Прем`єр-міністр Туреччини Тайїп ЕРДОГАН звинуватив країни Європейського Союзу в небажанні співробітничати з Анкарою в протидії курдським сепаратистам.

"Жодна країна-член ЄС, незважаючи на визнання Робочої партії Курдистану (РПК) як терористичної організації, не видала Туреччині жодного терориста", - сказав глава турецького уряду на конференції в Стамбулі.

Як повідомляє РІА «Новости», його виступ транслювали турецькі телеканали.

"Туреччина сповнена рішучості протистояти терору, і ніхто не змусить її відмовитися від цієї боротьби. Ми б хотіли, щоб наші друзі підтримували нас", - зазначив Р.ЕРДОГАН.

У п`ятницю в Анкарі безрезультатно завершилися переговори делегації високопоставлених представників Іраку з турецькими властями щодо врегулюванню кризи, яка виникла між двома країнами.