У готелі Стамбулу 20 іноземних туристів отруїлися газом
10:48, 31 грудня 2012Світ
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Більш як 20 іноземних туристів сьогодні були госпіталізовані унаслідок отруєння газом у готелі Стамбулу.
Деякі з постраждалих були непритомні
Про це повідомляють турецькі ЗМІ, передає РІА «Новости».
За даними газети Zaman, рано вранці з готелю Modern Sultan госпіталізували 21 іноземного туриста і двох співробітників готелю, деякі з постраждалих були непритомні.
Національна приналежність постраждалих туристів поки що не відома. Яким саме газом вони отруїлися, також не повідомляється.
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