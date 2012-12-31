У готелі Стамбулу 20 іноземних туристів отруїлися газом

10:48, 31 грудня 2012
Світ
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Більш як 20 іноземних туристів сьогодні були госпіталізовані унаслідок отруєння газом у готелі Стамбулу.

крапельниця

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, передає РІА «Новости».

За даними газети Zaman, рано вранці з готелю Modern Sultan госпіталізували 21 іноземного туриста і двох співробітників готелю, деякі з постраждалих були непритомні.

Національна приналежність постраждалих туристів поки що не відома. Яким саме газом вони отруїлися, також не повідомляється.

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