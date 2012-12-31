У США будуть прослуховувати телефони іноземців, підозрюваних у тероризмі

Президент США Барак Обама підписав закон, що на п`ять років продовжує право американських спецслужб прослуховувати телефонні розмови і проглядати електронну пошту іноземців, яких підозрюють у шпигунстві і тероризмі, повідомляє Huffington Post.

Дія закону не розповсюджується на громадян США, для стеження за ними силовикам, як і раніше, необхідний дозвіл суду, передає «Газета.Ru».

Перед попередніми президентськими виборами ідентична версія закону стала предметом бурхливих дебатів у Сенаті, зазначають в Huffington Post. У числі інших, Б.Обама заявляв, що програма прослушки, ініційована адміністрацією тодішнього президента Джорджа Буша-молодшого, порушує права американців. Проте цього року Президент і Овальний кабінет підтримали ухвалення закону, і на тлі обговорення проблеми можливого «фіскального обриву» продовження його дії привернуло значно менше уваги.