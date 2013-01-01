Меркель: Криза ще далека від завершення

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Ці її слова пролунали у дисонас з останніми заявами міністра фінансів Німеччини Вольфґанґа Шойбле, який раніше запевняв, що пік кризи у єврозоні залишився позаду. Німеччині у році, що минає, вдалося уникнути рецесії, яка панувала у найслабших країнах єврозони, насамперед, завдяки експорту.

У свою чергу А.Меркель, яка восени наступного року змагатиметься на парламентських виборах за право залишитись на посаді, звернула увагу на уповільнення зростання глобальної економіки. ”Знаю, що багато людей бояться цього нового року. Економічне становище буде не легшим, а навіть важчим наступного року, але це не має нас тривожити, а навпаки - стимулювати”, - сказала вона.

Говорячи про відносини Німеччини з партнерами по Європейському Союзу, А.Меркель також відповіла на критику щодо того, що Берлін, мовляв, нав’язує іншим свої шляхи виходу з кризи. ”Нам необхідно працювати для забезпечення соціального захисту для всіх. Розпочаті нами реформи вже приносять результати. Але нам треба запастися терпінням. Криза ще далека від завершення”, - додала А.Меркель і зауважила, що у світі і досі не винесли уроків з кризи 2008-го року. ”Ніколи не можна дозволити більше панувати тій безвідповідальності, яка панувала тоді. Люди повинні мати можливість покладатися на державу, яка є охоронцем порядку та соціальної ринкової економіки”, - заявила канцлер.

Окрім низки попереджень А.Меркель усе ж виділила у своєму зверненні і місце для позитиву. Зокрема, вона із задоволенням відзначила той факт, що безробіття у Німеччині 2012-го року впало до рекордно низького за останні два десятиліття рівня.

У своєму зверненні А.Меркель також наголосила, що Німеччина продовжить вкладати значні кошти в розвиток освіти і науки, адже багато в чому завдяки передовим науковим досягненням Німеччині вдається зберігати високий рівень життя громадян і створювати нові робочі місця. Канцлер підкреслила: ”важливо дати нинішній молоді впевненість у завтрашньому дні”.