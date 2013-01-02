Єгипетська опозиція піде на вибори єдиним списком

Фронт національного порятунку Єгипту, який об`єднує найвпливовіші світські партії країни, офіційно оголосив, що візьме участь у наступних виборах до нової нижньої палати єгипетського парламенту (Палати представників) єдиним списком, передає РІА «Новости».

«Фронт офіційно оголошує про участь у виборах до нового парламенту єдиним списком, до якого будуть включені представники всіх опозиційних сил, що входять до Фронту національного порятунку», - йдеться в заяві, розповсюдженій в Каїрі. Єгипетська опозиція вже створила «комітет з виборів», який займеться складанням єдиного списку, і визначила параметри представництва в ньому партій і організацій, складових Фронту. Квота кожного руху або партії визначається її нинішньою політичною вагою, кількістю відділень у країні і числом прихильників кожної організації, а також результатом, якого добилася та чи інша політична структура на минулих виборах до парламенту Єгипту.

Враховується і участь окремих лідерів опозиції як кандидатів у президентських виборах, що пройшли влітку минулого року, і досягнута ними підсумкова позиція. ФНП роз`яснив, що найвпливовіші діячі ліберального руху - лідери демократичних партій ”Ад-Дустур” - екс-глава МАГАТЕ Мухаммед аль-Барадеї, Єгипетський конгрес - колишній генсек Ліги арабських держав Амр Муса і глава Народного руху Єгипту - Хамдін Сабахі, «в обов`язковому порядку увійдуть до єдиного списку єгипетської опозиції на наступних виборах до Палати представників».

На попередніх виборах до обох палат єгипетського парламенту, що завершилися на початку 2012 року, більшість голосів у найвищому законодавчому органі Єгипту одержали прихильники двох партій ісламізму - Партії свободи і справедливості, сформованої рухом ”Брати-мусульмани”, і салафітської партії ”Ан-нур”. Влітку 2012 року президентські вибори в країні виграв один з керівників руху ”Брати-мусульмани”, чинний президент Єгипту Мухаммед Мурсі.