У США троє підлітків розбилися на смерть на викраденому літаку
19:05, 02 січня 2013Світ
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В американському місті Джаспер (штат Алабама) троє підлітків без відома дорослих підняли в повітря легкомоторний літак і розбилися на ньому в лісосмузі неподалік від міста.
Про це передає ІТАР-ТАСС.
Як повідомив представник поліції штату Джеймс Пейнтер, трагедія сталася у вівторок пізно ввечері. «Розслідування аварії літака Piper PA-30 триває, але вже зараз можна сказати, що підлітки самовільно підняли його в повітря», - додав поліцейський. Імена й вік загиблих не розголошуються.
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