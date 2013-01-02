У США троє підлітків розбилися на смерть на викраденому літаку

Про це передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомив представник поліції штату Джеймс Пейнтер, трагедія сталася у вівторок пізно ввечері. «Розслідування аварії літака Piper PA-30 триває, але вже зараз можна сказати, що підлітки самовільно підняли його в повітря», - додав поліцейський. Імена й вік загиблих не розголошуються.