На території Росії заплановано провести спільні навчання країн-членів НАТО

У Росії триває інформаційна акція “Росія - НАТО: об’єднуючи зусилля”, спрямована на зміну негативного ставлення пересічних російських громадян до альянсу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України з посиланням на начальника Управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу ЗС України генерал-майора Леоніда ГОЛОПАТЮКА.

За словами Л.ГОЛОПАТЮКА, “кількість запланованих на цей рік заходів у щорічних Робочих планах Військового комітету НАТО з Росією - близько 80, а з Україною – до 60!”.

Він також додав, що в цьому році на території Росії заплановано провести перші спільні навчання підрозділів країн-членів НАТО та збройних сил Російської Федерації.

«Цей красномовний факт чудово ілюструє, що співпраця з НАТО в нашого північного сусіда розвивається доволі динамічно», - констатував генерал-майор Л.ГОЛОПАТЮК.

Як повідомив начальник Управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу ЗС України, представники Альянсу, які беруть участь в акції “Росія - НАТО: об’єднуючи зусилля”, відвідують міста і села російської “глибинки”, розповідають людям про сучасне НАТО, про її цілі та завдання, аспекти взаємодії з країнами-партнерами».

Ще одним яскравим прикладом співпраці Росії з НАТО, який навів Л.ГОЛОПАТЮК, є штат Військового представництва Місії Росії при НАТО.

«16 офіцерів та генералів на чолі з віце-адміралом Валентином КУЗНЄЦОВИМ представляють Росію в НАТО. У той час відповідна структура Місії України при НАТО складається лише з 5 офіцерів та генерала армії України Володимир ШКІДЧЕНКА, - підкреслив Л.ГОЛОПАТЮК.

Крім того, як він зазначив, російське представництво у штабі Верхового головнокомандування Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі теж перевищує українське у два рази.

«У свою чергу, за його словами, НАТО має широке представництво у Військовій Місії Альянсу у Москві, де працює 10 осіб, а військова складова Офісу зв’язку НАТО в Києві - два офіцери та сержант».

Як приклад практичної співпраці Росії з НАТО можна також навести участь російських військових в операції Альянсу на Середземному морі “Активні зусилля”.

Наразі сторожовий корабель “Пытливый” вже здійснює відповідні спільні тренування з кораблями Об’єднаних ВМС НАТО, а ракетний крейсер “Москва” ще у лютому пройшов сертифікацію усіх засобів зв’язку Командування об’єднаними військово-морськими силами НАТО у Південній Європі, - повідомив генерал-майор Л.ГОЛОПАТЮК і зазначив, що Росія має добре розвинутий інструментарій співпраці з Альянсом і певну позитивну динаміку його розвитку.