Двоє дітей замерзли на смерть, поки батьки відзначали Новий рік

"За версією слідства, в кінці грудня 2012 чоловік і жінка, цивільне подружжя, маючи чотирьох малолітніх дітей, наймолодшому з яких ледве виповнився один рік, залишили без нагляду дітей у будинку, і пішли розпивати спиртне. Сестри загиблих хлопчиків у віці одного року і трьох років госпіталізовані з обмороженнями ніг ", - пояснив представник Слідчого управління Єгор Марков.

Слідчі оглянули місце події, допитані мешканці сусідніх будинків, батьки загиблих дітей. Призначено проведення судово-медичних експертиз, збирається матеріал, який характеризує сім'ю. Розслідування кримінальної справи поставлено на особливий контроль в крайовому Слідчому управлінні, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Крім того, наслідком буде надана принципова оцінка бездіяльності співробітників підрозділу у справах неповнолітніх поліції, які не займалися роботою з неблагополучною сім'єю, де тривалий час зловживали спиртним", - зазначив Марков.

За фактом загибелі від переохолодження двох малолітніх дітей порушено кримінальну справу за статтями КК РФ "заподіяння смерті з необережності двом і більше особам" і "невиконання обов'язків по вихованню неповнолітніх".