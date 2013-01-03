Американці вбили лідера пакистанських бойовиків

Ракетні снаряди завдали удару по автомобілю Мулли Назіра поблизу кордону з Афганістаном, убивши його і ще щонайменше п'ять осіб, яких влада Пакистану також називає бойовиками, повідомляє incidents.com.ua.

Мулла Назір був поранений при вибуху в листопаді, що, на думку спостерігачів стало результатом боротьби з іншими польовими командирами.

Раніше його звинувачували в тому, що він направляє підконтрольних йому бойовиків до Афганістану для нападів на військових НАТО. У результаті іншого авіанальоту безпілотника було вбито ще трьох бойовиків.