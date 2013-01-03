Американці вбили лідера пакистанських бойовиків
10:27, 03 січня 2013Світ
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Командир пакистанських бойовиків Мулла Назір був убитий в результаті авіаудару американського безпілотника в провінції Південний Вазірістан, повідомляє влада країни.
Американський безпілотник убив лідера пакистанських бойовиків / Фото: topwar.ru
Ракетні снаряди завдали удару по автомобілю Мулли Назіра поблизу кордону з Афганістаном, убивши його і ще щонайменше п'ять осіб, яких влада Пакистану також називає бойовиками, повідомляє incidents.com.ua.
Мулла Назір був поранений при вибуху в листопаді, що, на думку спостерігачів стало результатом боротьби з іншими польовими командирами.
Раніше його звинувачували в тому, що він направляє підконтрольних йому бойовиків до Афганістану для нападів на військових НАТО. У результаті іншого авіанальоту безпілотника було вбито ще трьох бойовиків.
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