У Білорусі дорожчає проїзд у поїздах

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення закріплене постановою Міністерства економіки Білорусі № 90 від 26 жовтня 2012 року.

Цією самою постановою затверджено Інструкцію про порядок встановлення і застосування тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом загального користування на міських, регіональних і міжрегіональних лініях.

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Крім того, з 1 січня підвищуються тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування у внутрішньореспубліканському сполученні. Відповідну постанову Мінекономіки Білорусі № 111 від 17 грудня 2012 року зареєстровано в національному реєстрі правових актів.

Довідка УНІАН. Попереднє підвищення цін на проїзд у потягах внутрішньореспубліканського сполучення на 20% сталося 12 липня 2012 року.