Естонія вирішила подарувати зайві 900 тисяч євро бідним країнам

Мова йде про гроші, які залишилися від "Фонду світогляду" (Maailmavaate sihtasutus, MSA) і повинні були бути витрачені на "розвиток демократії". В Естонії застосування цим коштам не знайшлося. "Тоді почали шукати, кому б ці гроші віддати, і допомога країнам, що розвиваються, виявилася найкращим варіантом", - повідомляє Lenta.ru за інформацією Postimees.

У повідомленні не зазначено, з яких джерел були отримані ці кошти і хто конкретно ними повинен був розпоряджатися.

Законопроект про Фонди розвитку світоглядів (MSA) був прийнятий парламентом у 2012 році. Він передбачав, що партіям, представленим у парламенті, буде виділятися по 900 тисяч євро на рік. Ці гроші вони зможуть витрачати на створення згаданих фондів, які повинні "сприяти суспільній політичній думці і вільному демократичному світогляду як в Естонії, так і за кордоном".

В даному випадку нерозтрачені 900 тисяч євро вирішили розподілити за 14 напрямами (в основному за програмами допомоги ООН). Зокрема, 50 тисяч євро отримає Грузія на "збільшення прозорості та ефективності тюремної системи". Стільки ж - Молдавія на "реформу молодіжної пенітенціарної системи". Також гроші будуть витрачені на підтримку секретаріату міжнародної організації Transparency International та розвиток системи освіти Афганістану (150 тисяч і 200 тисяч євро відповідно).

У парламенті Естонії, коментуючи рішення МЗС про використання нерозтрачених коштів, заявили, що їх можна було б перевести в держбюджет.