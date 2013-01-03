Природні катастрофи за 2012 рік забрали 9,5 тисяч життів і 122 млрд євро

Через повені, урагани, посуху та інші природні катастрофи в минулому році в цілому у всьому світу загинуло 9,5 тис чоловік, а завдана матеріальна шкода становила 122 млрд євро. Такі дані навела сьогодні в німецькому Мюнхені страхова компанія ”Мюнік Ре”, пише ІТАР-ТАСС.

Найчастіше природні катаклізми відбувалися у США. Лише ураган ”Сенді”, що залишив без даху над головою тисячі жителів штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут, завдав шкоди на 38 млрд євро, що становить майже третину від загальної суми, говориться в доповіді компанії. Найбільшу кількість життів забрав тайфун ”Бофа” на Філіппінах, в результаті удару якого загинуло більш як 1 тис чоловік і було зруйновано 65,5 тис будинків.

Наслідки природних катастроф минулого року виявилися куди менш великими, ніж 2011 р., коли стався землетрус магнітудою 9 і утворилося цунамі, що накрило ряд префектур Японії. Того року в результаті катаклізмів загинуло 27,2 тис чоловік, а матеріальна шкода становила 300 млрд євро.

Найбільші втрати було зареєстровано в 1983 році, коли в світі через удари стихії загинуло до 300 тис чоловік.

”У 2012 році лише невелика кількість природних катастроф сталася на території держав, що розвиваються, де гуманітарні наслідки для населення можуть бути куди більш серйозними”, - говориться в доповіді ”Мюнік Ре”.