Австралію мучить новорічна спека

Як повідомило національне Бюро метеорології Австралії, стовпчик термометра в другому найбільшому місті країни - Мельбурні, а також в інших населених пунктах штату Вікторія, в найближчі дні підніметься вище позначки 40 градусів.

Очікується, що протягом майбутнього тижня можуть бути побиті всі температурні рекорди спекотного і посушливого літа 1972 року. У Вікторії і південних районах сусіднього штату Новий Південний Уельс введена сувора заборона на розпалювання багать.

У кількох містах і населених пунктів встановлено раціон витрачання води. За даними синоптиків, спека відступить лише в середині січня, коли в ці райони прийде прохолодний південний вітер з Антарктики, передає ІТАР-ТАРС.

Кінець грудня і січень в Австралії - традиційний період літніх відпусток і шкільних канікул. Багато австралійців в цей час відправляються якраз на південний схід країни, де зосереджена безліч курортних зон.

Спекотна погода поки що щадить розташований в 714 кілометрах на північний схід від Мельбурна найбільше місто країни - Сідней. Вдень там було ”всього” плюс 25 градусів. Однак, у найближчі вихідні дні синоптики також очікують ”потепління” до плюс 32-35 градусів.