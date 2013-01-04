У Сирії загинули 37 журналістів

Про це йдеться в оприлюдненій доповіді незалежної журналістської організації Press Emblem Campaign (PEC). З 37 загиблих 13 працювали на іноземних роботодавців. У доповіді PEC наголошується, що втрати серед цивільних активістів і блогерів у цій статистиці не враховані.

Всього в світі минулого року, за даними PEC, загинула рекордна кількість журналістів - 141 у 29 державах світу. Це набагато більше, ніж у 2011-му, коли PEC повідомляла про 98 загиблих.

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Крім Сирії, до списку найнебезпечніших для співробітників преси держав потрапили Сомалі (19 загиблих), Пакистан (12 вбитих), Мексика і Бразилія (по 11 вбитих у кожній).