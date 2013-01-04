У Сирії загинули 37 журналістів
01:41, 04 січня 2013Світ
716 0
Упродовж 2012 року в Сирії загинули 37 журналістів, що свідчить про граничну небезпеку цієї держави для роботи в ній представників преси.
Про це йдеться в оприлюдненій доповіді незалежної журналістської організації Press Emblem Campaign (PEC). З 37 загиблих 13 працювали на іноземних роботодавців. У доповіді PEC наголошується, що втрати серед цивільних активістів і блогерів у цій статистиці не враховані.
Всього в світі минулого року, за даними PEC, загинула рекордна кількість журналістів - 141 у 29 державах світу. Це набагато більше, ніж у 2011-му, коли PEC повідомляла про 98 загиблих.
На цю тему: За рік убили 88 журналістів та 46 блогерів
Крім Сирії, до списку найнебезпечніших для співробітників преси держав потрапили Сомалі (19 загиблих), Пакистан (12 вбитих), Мексика і Бразилія (по 11 вбитих у кожній).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter